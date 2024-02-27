الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

في 8 محافظات.. رابط الاستعلام عن موقف المتقدمين لمسابقة التعليم

د. صالح الشيخ
د. صالح الشيخ

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د.صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلّم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg/).

مسابقة 30 ألف معلم

ذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس القادم.

للاستعلام عن مسابقة 30 ألف معلم اضغط هنـــــــــا

الاستعلام عن موقف المتقدمين 

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم، وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث فى يناير الماضى، فى إطار خطة التعاقد مع 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات، حيث يستكمل الجهاز خلال العام الحالي تنظيم المسابقات لسد عجز المعلمين في المدارس الحكومية.

مسابقةوظيفة معلم مساعد

وتضمنت المرحلة الثالثة من المسابقة الإعلان عن 11.114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، وعدد 18.886 وظيفة معلم مساعد مادة، على أن يكون بانتهاء مسابقتي العام الحالي يكتمل التعاقد مع 30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي، على أن يتبقى التعاقد مع 60 ألف آخرين على عامين مقبلين وفق مسابقة ينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 

وظائف معلم مساعد التنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية الاستعلام عن موقف المتقدمين مسابقات حكومية رابط الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم 2024

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