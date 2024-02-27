الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقطت عليه "نخلة" في قنا

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط نخلة عليه أثناء نومه أمام منزله بقرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع عامل بقرية المنيرة الحديثة بقنا، كشفت تحريات اللواء أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية مصرع المدعو خالد زكي حسين 57 عامًا وذلك أثناء نومه أمام منزله بسبب سقوط نخلة عليه، فتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

النيابة العامة امن القاهرة جهات التحقيق التحريات مصرع عامل سقطت عليه نخلة قنا

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