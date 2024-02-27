الباز يكشف لـ"القاهرة الإخبارية": 4 تحذيرات أطلقتها الدولة المصرية منذ بداية حرب غزة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر منذ اللحظة الأولى حذرت من تفاقم الصراع، وخاصة مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مضيفًا أن مصر أطلقت 4 تحذيرات منذ اللحظة الأولى للأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجريات الأحداث منذ السابع من أكتوبر، جعلت مصر تحذر من تفاقم الصراع، أما التحذير الثاني والمتمثل في ضرب قطاع غزة بالشكل الذي يجعله غير صالح للحياة.

وأكمل: "التحذير الثالث جاء من الدفع بأهالي غزة للخروج من أرضهم لبلاد وأماكن أخرى".

وأضاف: "التحذير الأخير، كان من تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار "الباز" إلى أن التحذيرات الأربعة جاءت نتيجة معرفة القيادة المصرية لكل مخططات وفكر الحكومة الإسرائيلية.

ونوه إلى أنه لم تخرج التصريحات والتقديرات الدولية عن المدونة المصرية التي قدمتها خلال الاجتماعات والمباحثات الدولية للدبلوماسية المصرية.