مرثا محروس: منحة برنامج الاتحاد الأوروبي مهمة لاستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة"

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

وأشارت “محروس” في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أهمية منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر، والتي تهدف لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضحت أن أهداف المنحة تتوافق مع أهداف مشروع تطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، ودعم مشروعاتها ونوع من الدعم للقيادة السياسية ودعم لمصر، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" أثبتت قدرتها على مدار المراحل الأولى على تطوير كل الخدمات المتعلقة بحياة بأنها تتعلق بكل ما يمس المواطن من خدمات وغيرها، مؤكدًة أن المنحة مهمة جدًا لاستكمال تنفيذ المبادرة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية محاور المشروع فيما يتعلق بتنمية الريف المصري، والصحة والحماية الاجتماعية ومجابهة تغيرات المناخ والتكيف معها، مشددة على ضرورة المتابعة اللحظية لما يتم تنفيذه ليكون هناك مردود لقيمة المنحة.