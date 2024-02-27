الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مرثا محروس: منحة برنامج الاتحاد الأوروبي مهمة لاستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة"

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

وأشارت “محروس” في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أهمية منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر، والتي تهدف لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

txt

نائب التنسيقية: يجب استثمار طاقات وافكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة

txt

نائب التنسيقية: استخدام التكنولوجيا فى الإنتاج الزراعى "ضرورة"


وأوضحت أن أهداف المنحة تتوافق مع أهداف مشروع تطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، ودعم مشروعاتها ونوع من الدعم للقيادة السياسية ودعم لمصر، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" أثبتت قدرتها على مدار المراحل الأولى على تطوير كل الخدمات المتعلقة بحياة بأنها تتعلق بكل ما يمس المواطن من خدمات وغيرها، مؤكدًة أن المنحة مهمة جدًا لاستكمال تنفيذ المبادرة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية محاور المشروع فيما يتعلق بتنمية الريف المصري، والصحة والحماية الاجتماعية ومجابهة تغيرات المناخ والتكيف معها، مشددة على ضرورة المتابعة اللحظية لما يتم تنفيذه ليكون هناك مردود لقيمة المنحة.

النائبة مرثا محروس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رئيس الجمهورية الاتفاق التمويلي الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة