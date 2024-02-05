نائب التنسيقية: استخدام التكنولوجيا فى الإنتاج الزراعى "ضرورة"

قال أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي أمر حتمي وضروري في ظل التوجه نحو التوسع في مساحة الرقعة الزراعية.

وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة بالمجلس: "تأخرنا في استخدام التكنولوجيا ولا بد من إعادة هيكلة المنظومة والابتعاد عن الأساليب التقليدية، واستخدام الطرق الحديثة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية استخدام الحوافز المشجعة لصغار المزارعين ممن لا يملكون القدرات المالية اللازمة، مؤكدًا أهمية وجود خطة للتحول نحو التكنولوجيا الحديثة، مطالبًا الحكومة بتقديم تصور واضح بخصوص هذا الملف.