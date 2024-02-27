من هنا.. رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي من صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي يتم بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للصندوق الذي يوفر الإمكانيات لذلك ويواكب المواطنين بكل جديد من خلاله منافذه ومنصات على مختلف وسائل الاتصال والتواصل.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بكل سهولة وشروط التقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي كذلك.

الاستعلام عن حالة الطلب

يكون الاستعلام عن حالة الطلب سهل وميسر من خلال موقع صندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الموجود في هذا الرابط هنا

ثم يتم تسجيل الدخول للموقع بالبيانات التي سجلتها وأنشأت بها حسابك على الموقع وعندها يتم اختيار أيقونة الاستعلام ووضع الرقم القومي كي تظهر حالة الطلب لوحدة الإسكان المقدم لها.

ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الخط الساخن على الارقام التالية (5777 - 5999 - 1188 – 090071117) والاتصال يكون من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء.

شروط الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي: