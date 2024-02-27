الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

من هنا.. رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي من صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي يتم بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للصندوق الذي يوفر الإمكانيات لذلك ويواكب المواطنين بكل جديد من خلاله منافذه ومنصات على مختلف وسائل الاتصال والتواصل.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بكل سهولة وشروط التقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي كذلك. 

 

الاستعلام عن حالة الطلب 

 

يكون الاستعلام عن حالة الطلب سهل وميسر من خلال موقع صندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الموجود في هذا الرابط هنا 

 

ثم يتم تسجيل الدخول للموقع بالبيانات التي سجلتها وأنشأت بها حسابك على الموقع وعندها يتم اختيار أيقونة الاستعلام ووضع الرقم القومي كي تظهر حالة الطلب لوحدة الإسكان المقدم لها. 

 

ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الخط الساخن على الارقام التالية (5777 - 5999 - 1188 – 090071117) والاتصال يكون من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء. 

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شروط الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي:

  • أن يكون مصري الجنسية
  • ألا يقل سن المتقدم لوحدات الاسكان عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان المقدم للحصول على الاستفادة من وحداته.
  • ألا يكون قد استفاد هو أو أسرته من أي مشاريع إسكانية قديمة.
  • عد امتلاك المتقدم او اسرته لمسكن أو الحصول على إرث شرعي.
  • لا يمكن شراء الوحدة السكنية نقدًا ولكن يتم الالتزام بالسداد عن طريق نظام التمويل العقاري.
  • لا يمكن التقدم للحصول على اكثر من وحدة سكنية
  • أن يكون المتقدم للحصول على الوحدية السكنية من محدودي الدخل
  • يتم حجز الوحدة السكنية في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم او مقيم فيها او يعمل بها ويمكن التقديم في المدن التابعة لها أو المحافظات المجاورة لها وتكون الأولوية لأبناء المحافظة.
  • استخدام وحدات الاسكان للسكن فقط ولا يمكن التصرف فيها باي شكل من الاشكال قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا لاحكام قانون الاسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
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لينك صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي

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