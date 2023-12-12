مع طرح الاعلان التكميلي لـ مشروع سكن لكل المصريين 3 يبحث الكثير من المواطنين عن رابط صندوق التمويل العقاري من أجل الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي كي يمكنهم اتباع الخطوات الأساسية التي بها يمكنهم استكمال التقديم في الاعلان التكميلي الذي طرحه الصندوق.

في هذا التقريرنقدم رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم في الاعلان التكميلي لمن يرغبون في التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

يكون الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا https://cservices.shmff.gov.eg

الضغط على ايقونة طلبات

ويجب تسجيل الدخول من أجل الاستعلام عن حالة الطلب

حيث يتم تسجيل الرقم القومي ووضع كلمة السر التي وضعتها عند تسجيل بياناتك على الموقع

الإعلان التكميلي للاسكان الاجتماعي

طرح صندوق الاسكان الاجتماعي الاعلان التكميلي لمشروع سكن لكل المصريين 3 للذين تقدموا بالحجز في الاعلان السابق والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حااليًا لمنخفضي الدخل ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم على ذات الإعلان.

وتم طرح الاعلان التكميلي بالفعل لحجز وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر الإعلان الأصلي ووحدات أخرى تسليم خلال 36 شهر بشروط وأسعار جديدة وبدعم نقدي يصل إلى 120 ألف جنيه، وبمساحة تصل إلى 90 متر مربع تكون 3 غرف وصالة، ويستمر التقديم حتى الخميس 4 يناير 2024.

شروط التقديم في الإعلان التكميلي لشقق الاسكان

عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي

انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3

غير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه

في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي

أولا المتزوج ويعول ( الارمل ويعول – المطلق او المطلقة وتعول – الاولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الاولوية للاسرة الكثر عددًا)

ثانيا المتزوج الاولوية للأصغر سنا

ثالثا الاعزب الاولولية للأصغر سنًا

مع العلم أن الصندوق أعلن أنه يمكن إتاحة إعلان تحويل أخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الاعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.