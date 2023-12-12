3 طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

يبحث المتقدمون لـ شقق الإسكان الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، وذلك بعد أن انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من استقبال طلبات التقديم في نهاية العام الماضي.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلن عن فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، في الفترة من 1 أكتوبر 2022 وحتى 27 أكتوبر 2022، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3".

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن عدة طرق لـ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وهي:

الموقع الإلكتروني.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

2- اختيار خانة مشروعات الإسكان.

3- إدخال رقم المشروع الذي قدّم فيه المتقدم للحصول على وحدة سكنية به.

4- إدخال بعض البيانات الشخصية للمتقدم بشكل تفصيلي وتتضمن "الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة".

5- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

الرسائل النصية.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 بالرقم القومي من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحبه إلى رقم 1124، وسيتم خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

الخط الساخن.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

كما يمكن للمتقدمين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 بالرقم القومي من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، على الرقمين التاليين:

1188 من أي هاتف محمول.

090071117 من أي خط أرضي.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 بالرقم القومي، ستظهر حالة الطلب إما بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب حال الرفض.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 بالرقم القومي في أي وقت، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز وإعلان نتيجة التقديم.