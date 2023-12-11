الإثنين 11 ديسمبر 2023
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مصر

"الإسكان": طرح قطع أراضٍ بأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة للاستثمار بمدينة العبور

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ١٥/١٢/٢٠٢٣، وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

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وأوضح الجهاز، في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي ٤ بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط "طبي" بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠٪ من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم + أرضي + دورين متكررين، والردود الأمامي ٥ أمتار، وجانبي وخلفي ٤ أمتار. 

الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى

وأضاف أنه تم إتاحة قطعة أرض رقم ٤٧ بلوك ١٩٠٧٣ بالحي الرابع بنشاط تجاري سكني بمساحة ٦٠٠متر، بسعر تقديري ١٦٤٦٥ جنيها للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع ٣  سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد فيها النسبة البنائية عن ٣٠٪ من مساحة الأرض، وطبقًا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ويسمح ببدروم+ أرضي+ ٣ أدوار متكررة، والردود الأمامي ٥ أمتار، والجانبي والخلفي ٤ أمتار. 

ونوه الجهاز عن أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم ٩ بلوك ١٧٠٦٤ بالإسكان العائلي بالحي الثامن بنشاط حضانة بمساحة ٩٦٧م٢ بسعر تقديري ١٣٠٨٠ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها عن ٣٠٪ من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، وشئون البيئة، والشئون الاجتماعية، ويسمح بأرضي وأول، والدور الأول إدارى خاص بالحضانة، والردود الأمامي ٦ أمتار، والجانبي والخلفي ٦ أمتار. 

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وأوضح الجهاز في بيانه أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم (١٤& ١٥) بلوك ١٧١٠٩ بالإسكان العائلي بنشاط تجاري بمساحة ٥٩٤ مترا، بسعر تقديري ٢٤٣٥٠ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها عن ٤٠٪ من مساحة الأرض، وطبقًا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ويسمح ببدروم+ أرضي + دورين متكررين بأقصى ارتفاع ١٢ مترا، طبقا لقيود القوات المسلحة، والردود الأمامي ٥ أمتار، والجانبي والخلفي ٤ أمتار. 

وأكد المهندس أحمد رشاد أن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة، طبقًا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص الفورى على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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الاسكان أنشطة طبية مدينة العبور قطع الأراضي المجتمعات العمرانية

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