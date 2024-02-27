مواجهة مستمرة.. ماذا بعد انتهاء جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي؟

عقدت محكمة العدل الدولية جلسات تاريخية انتهت أمس للاستماع إلى المرافعات الشفهية التي قدمتها 51 دولة وثلاث منظمات دولية بشأن العواقب القانونية لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وبعد جلسات الاستماع الشفهية التي حاصرت إسرائيل في الفترة ما بين 19 و26 فبراير الجاري، يجب على القضاة النظر في جميع الحجج (بما في ذلك 57 مذكرة مكتوبة) وتقديم رأي استشاري.

ولم يشمل أي طلب آخر أمام محكمة العدل الدولية هذا العدد الكبير من البلدان، على الرغم من أن قضية جدار الضفة الغربية في عام 2003 كانت قريبة من ذلك، حيث قدمت 45 دولة وأربع منظمات دولية بيانات مكتوبة.

دول العالم اتحدت مع فلسطين ضد الاحتلال

في هذا الإطار، يرى معهد الدراسات الأمنية “ISS”، في تقرير تحليلي، أن موقف إسرائيل من محكمة العدل الدولية ليس مفاجئا. ولكن مع توافق الغالبية العظمى من تقارير الدول مع وجهات نظر فلسطين بشأن الاحتلال، قد تشعر إسرائيل بـ"القلق من تقلص قاعدة دعمها".

وعشية جلسات استماع محكمة العدل الدولية، لم يُظهِر زعماء العالم في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي، أي رغبة في استمرار الحرب في الشرق الأوسط. ومع متابعة مسارات دبلوماسية متعددة في مناقشات مغلقة، كانت العبارة واضحة على المسرح الرئيسي: الحرب لابد أن تنتهي، ولابد من إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وكان حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للخروج.

لكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني زعما في المؤتمر أن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة سوف يستمر وأن حل الدولتين لن يكون مطروحًا على الطاولة إلا بعد "استئصال حماس من غزة".

ويثير رفض نتنياهو لعملية محكمة العدل الدولية مخاوف بشأن التأثير الذي ستحدثه الفتوى المرتقبة.

في هذا السياق، يشير معهد الدراسات الأمنية ISS، إلى أنه على الرغم من أن هذه الآراء غير ملزمة، إلا أنها تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل القانون الدولي، كما أنها مفيدة. ولكن هناك سجل سيء فيما يتعلق بالامتثال، في قضية جدار الضفة الغربية، حيث رفضت إسرائيل قرار المحكمة بأن الجدار غير قانوني ويجب تفكيكه - ومع عدم تنفيذه من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة، ظل الجدار قائمًا حتى يومنا هذا. وعلى نحو مماثل، قد تتجاهل إسرائيل القرار المتعلق بالاحتلال.

ويلفت المعهد في الوقت ذاته، إلى أن موقف إسرائيل ليس وحده هو الذي يخضع للتدقيق هذه المرة، بل أيضًا آراء الدول الداعمة لإسرائيل مع دخول الحرب على غزة شهرها الخامس.

ومن بين الدول الـ 63 المشاركة في الإجراءات، أدلت ثلاث دول فقط (إسرائيل والولايات المتحدة والمجر) بتصريحات تدافع بشكل لا لبس فيه عن شرعية الاحتلال. ورغم عدم رفض دور محكمة العدل الدولية، فقد جادلت المذكرات المكتوبة التي قدمتها كندا وتوغو وزامبيا بأن الإجراءات يمكن أن تقوض الاستقرار في إسرائيل وفلسطين والمفاوضات الجارية، ودعت المحكمة إلى عدم إصدار رأي.

وزعم آخرون، مثل فيجي، أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة كان متحيزا ومسيسا ويقوض نزاهة المحكمة. وأكدت فرنسا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها أشارت إلى الاحتلال باعتباره استعمارًا، ورفضت المزيد من الاستيلاء القسري على الأراضي، ودعت إسرائيل إلى منح الفلسطينيين الحماية والحقوق.

ورحبت معظم الدول إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لتسوية هذه القضية. وقالوا إن إسرائيل، من خلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنتهك المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على سلطات الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

كما أنه يحظر "النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة". وهذا يؤكد من جديد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الضفة الغربية.

ماذا بعد انتهاء جلسات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

ومن المرجح أن يتم إصدار الرأي الاستشاري قبل وقت طويل من البت في قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة. وكان أمام إسرائيل مهلة حتى 26 فبراير لتقديم تقرير عن تنفيذها للتدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة التزمت بالموعد النهائي، لكن التفاصيل لم تكن متاحة حتى هذا الوقت.

ومن المرجح أن يتضمن تقرير إسرائيل إجراءات إنسانية وجهودا للتعامل مع التحريض. ومع ذلك، فقد تعرضت إسرائيل بالفعل لانتقادات لعدم توفير الخدمات الأساسية وعرقلة المساعدات الإنسانية. وتشير تصرفاتها منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير بما في ذلك تصريحات نتنياهو، إلى أن الصراع يتصاعد. وتؤكد إسرائيل أن هذه الأعمال لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قبل يوليو 2024. وحتى لو كان ذلك رمزيًا إلى حد كبير، فإن الرسالة الواردة من العديد من الدول التي عارضت الاحتلال واضحة.

الولايات المتحدة تتمسك بدعم الاحتلال

ومن غير المرجح أن يتغير موقف الولايات المتحدة المعارض لوقف إطلاق النار في حرب غزة بفتوى محكمة العدل الدولية لصالح فلسطين، حيث بعد يوم واحد من فشل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قدمت واشنطن مرافعاتها الشفهية أمام محكمة العدل، قائلة: "إنه لا ينبغي للمحكمة أن تأمر بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون ضمانات أمنية.

وقد تم تقديم نفس الحجة قبل عشرين عاما عندما قضت محكمة العدل الدولية بأن جدار الضفة الغربية غير قانوني. كما زعمت الولايات المتحدة أنه لا ينبغي أن يكون هناك حد زمني للاحتلال الإسرائيلي، وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يظل المنتدى الأفضل لهذه القضايا.

وتشير التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن منذ ذلك الحين بأن المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي إلى تحول طفيف عن الدعم غير المشروط لإسرائيل.

وقد رفضت إسرائيل عملية محكمة العدل الدولية باعتبارها غير شرعية وغير مبررة وضارة.

وفي 19 فبراير، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الموقف، قائلًا: إن إجراءات محكمة العدل الدولية كانت "محاولة تهدف إلى التعدي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية"، وأن الحكومة والكنيست (البرلمان) متحدان في رفضها.