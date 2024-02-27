جمعية مستثمري أسوان: صفقات الحكومة الاستثمارية ستسهم في خفض أسعار السلع

قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن جذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبرى في مصر يمثل فرصة كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.



وأكد "سطوحي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه مع تطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية الصحيحة، يمكن لمصر أن تستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق العائد على المواطن، ويجب على الحكومة توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز مالية وضريبية ملائمة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومة الاهتمام بتطوير قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج تدريبية وتعليمية موجهة لتلبية احتياجات سوق العمل في المشاريع الكبرى، كما يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان استدامة الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد أنه يمكن القول أن العائد على المواطن من جذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبرى في مصر يتجلى في توفير فرص عمل، تحسين البنية التحتية، نقل التكنولوجيا، زيادة الدخل الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية مشيرا الي أنه من المهم على جميع الأطراف العمل معًا لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الأجنبية وضمان استدامتها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للمواطنين في مصر.

وأكد أنه تعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الساحل الشمالي لمصر خطوة أساسية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الإزدهار في المنطقة، يتطلب ذلك التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات وخلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب المستثمرين الأجانب، ومن المهم أيضًا تحفيز الاستثمارات المحلية لتعزيز الشراكة الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر.

كما أكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية في المدن الذكية في مصر يعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. تعد المدن الذكية مفهومًا حديثًا يهدف إلى توفير بيئة حضرية مستدامة وذكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية.

وأوضح أنه أحد أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في المدن الذكية في مصر هو تعزيز التنمية الاقتصادية. من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن تمويل مشاريع تطوير المدن الذكية بشكل أفضل وتسريع وتيرة البناء والتطوير. هذا بدوره يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للسكان.