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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تفتتح أول معارضها بجامعة الأزهر في أسيوط

معرض الأزهر للكتاب
معرض الأزهر للكتاب

افتتحت أمس الإثنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أول معرضها في جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور سلامة داوود، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة متمثلة في هيئة الكتاب، بنشر المعرفة وإعادة بناء الوعي وترسيخ الهوية المصرية، في كافة المحافظات المصرية بشكل عام، ومحافظات صعيد مصر بشكل خاص، ويستمر المعرض حتى يوم 6 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

 

وشارك في الافتتاح الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، الدكتور صابر السيد، وكيل كلية اللغة العربية بالجامعة، ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأسامة أمين مدير عام المكتبة المركزية.

 

 

وشهد المعرض منذ ساعاته الأولى، إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة الذين توافدوا لإقتناء كتب وإصدارات الهيئة ، التى تشارك بأكثر من 1500 عنوان من إصداراتها في كافة مجالات المعرفة بينها مشروع استعادة طه حسين وأيضًا موسوعة مصر القديمة في 16جزءًا، وفجر الضمير، وأقسام مصر الجغرافية.

 

وكذلك  وأبو الهول لـ عالم المصريات الدكتور سليم حسن، وكتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية لـ أحمد لطفي السيد، وحياة صوت أم كلثوم للدكتورة سهير عبد الفتاح، وتقديم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، ومجموعة كتب ثروت عكاشة، وكتاب بدائع الزهور، وسلسلة ما، وإصدارات حكايات النصر، وديوان الشعر المصري، وكتاب عاصمة الخلود، وموسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، ومجموعة من كتب التراث والتراث الحضاري، ومنها كتاب الأغاني في 24جزءًا، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات في طبعته الخامسة، فضلا عن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، والألف كتاب الثانية، بالإضافة إلى الإصدارات الإبداعية والفكرية التي أصدرتها الهيئة.

 

 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط قطاعات وزارة الثقافة المركز القومي للترجمة

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