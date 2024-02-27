«قطاع الأعمال»: تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بـ «الدلتا للأسمدة»..ومصنعان لنترات الأمونيا وحامض النيتريك بـ«كيما»

الدكتور محمود عصمت في افتتاح المؤتمر الدولي الـ30 للأسمدة:



القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة خاصة الأسمدة.. وإقرار سياسات التحول نحو الاقتصاد الأخضر



مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا بالشراكة مع القطاع الخاص



أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية، مشيرًا أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، 4 ملايين طن فوسفاتية حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.



وأكد “عصمت”، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بـ"الدلتا للأسمدة".. ومصنعان لنترات الأمونيا وحامض النيتريك بـ"كيما"، حيث شرعت مصر في إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم العوائد من الأصول لا سيما في صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك في تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، والتي تذلل أي عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع في إضافة صناعات جديدة.



جاء ذلك خلال كلمة للدكتور محمود عصمت، في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في دورته الثلاثين، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي عدد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.



