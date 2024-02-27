تجنب تناول هذه الأطعمة في رمضان

خلال شهر رمضان الكريم يُنصح بالابتعاد عن بعض الأطعمة التي قد تسبب مشكلات صحية متعلقة بالكلى.

ويشهد شهر رمضان، الذي يصوم فيه المسلم أكثر من 13 ساعة أحيانًا، لذا نسلط الضوء على أبرز الأطعمة التي يجب عدم الإسراف في تناولها، وفقًا لما جاء في موقع "هيلث".

البهارات

يجب استهلاك أقل من 2300 ملليجرام يوميًا من البهارات، فيمكن للتوابل مثل الريحان والكاري والشبت والزنجبيل وإكليل الجبل أن تضيف نكهة لأي طبق سواء كان لحمًا أو خضارًا، ولكنها قد تشكل خطورة خلال شهر رمضان، بسبب قلة تناول الماء، لذا فيمكنك إضافة البهارات المطحونة إلى الأطعمة قبل حوالي 15 دقيقة من الانتهاء من طهيها وذلك لتقليل ضررها، إذا كنت تستخدم الأعشاب الطازجة، فادمجها مع الزيت أو الزبدة، واتركها لمدة 30 دقيقة، ثم دهنها على اللحوم أو الخضار أثناء طهيها وذلك لتقليل ضررها.

التوت

ليس هناك شك أن جميع أنواع التوت هي قوى غذائية، فهي غنية بمضادات الأكسدة الصحية للقلب، بما في ذلك فيتامين C، فإن بعض الأطعمة، حتى تلك المغذية مثل الفواكه ومنها التوت يمكن أن تزيد من البوتاسيوم في الدم إلى مستوى خطير".

وتشمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الموز والأفوكادو والبطيخ والبرتقال والسبانخ والزبيب، وفقا لمدرسة هارفارد للصحة العامة لذا يفضل الابتعاد عنهم خلال شهر رمضان او التقليل من تناولهم.

وتشمل الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم التفاح والكرز والخوخ والخوخ والكمثرى والعنب فيمكن الاعتماد عليهم بدلامن الفواكه الأخري.

زيت الزيتون

سيتعين عليك الحد من استهلاك السوائل بحوالي 32 أونصة يوميًا، وذلك لأن استهلاك زيت الزيتون بكميات كبيرة قد يشكل خطورة خلال شهر رمضان.