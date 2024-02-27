زيلينسكى يؤكد ضرورة إعادة جميع الأوكرانيين إلى وطنهم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، ضرورة بذل الجهود من أجل إعادة جميع الأوكرانيين إلى وطنهم.

وقال الرئيس الأوكراني -في كلمته أمام المنتدى الدولي للإفراج عن المدنيين الأوكرانيين في الذكرى العاشرة لاندلاع عمليات القتال عام 2014 حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم"- إنه من غير الواضح على وجه التحديد عدد المواطنين الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا، وإنه "لا أحد يستطيع أن يحدد بدقة عدد مواطنينا الأطفال والكبار، والجنود والمدنيين المحتجزين لدى روسيا".

وأضاف: "لقد رأى الجميع كيف يعتني شعبنا بالأسرى الروس بعد تلك الانتهاكات الفظيعة، ويعرف الجميع ما هي الفظائع التي يتحدث عنها شعبنا، ويعرف العالم مدى القسوة التي تحاول بها روسيا إخفاء الحقيقة بشأن الأوكرانيين المحتجزين وتعليم الأطفال الذين خُطفوا من أوكرانيا".

وأشار إلى أنه "كلما طال أمد بقاء شعبنا في الأسر الروسي، كلما زادت صعوبة عودتهم إلى الحياة الطبيعية"، حسب تعبيره.

وشدد زيلينسكي على أنه "يجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن ومستحيل حتى يتم تنفيذ هذه النقطة من صيغة السلام الخاصة بنا، وهي عودة جميع السجناء والمبعدين".

وتوجه بالشكر إلى جميع المسؤولين والوكالات الأوكرانية التي تعمل من أجل عودة الأوكرانيين، وكل وسيط دولي، حكومات وقادة.