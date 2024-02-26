الثلاثاء 27 فبراير 2024
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حوادث

تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهمين بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  31 مليون جنيه.

تجديد حبس غسل قرابة 31 مليون جنيه الاتجار في الأسلحة النارية حوادث الدستور

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