حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بالمرج

أمرت جهات التحقيق فى المرج بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الحشيش المخدر4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما 1.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات بهدف الربح والاتجار غير مشروع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.