حبس متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق فى الزاوية الحمراء حبس عاطلين فى اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وعدد من الطلقات النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش عدد من الطلقات – سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.