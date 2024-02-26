الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

متهمين
متهمين

قررت جهات التحقيق فى الزاوية الحمراء حبس عاطلين فى اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وعدد من الطلقات النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش عدد من الطلقات – سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الزاوية الحمراء حبس عاطلين الاتجار في المواد المخدرة مديرية امن القاهرة حوادث الدستور

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