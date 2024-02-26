الإثنين 26 فبراير 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب عُثر عليه ملقى داخل شقة سكنية بمدينة نصر

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق فى مدينة نصر بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى داخل شقة سكنية بمدينة نصر، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بمصرع شاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وتم التحفظ على الجية تحت تصرف النيابة العامة.

وباجراء التحريات الأولية تبين أن سبب الوفاة، هو تسرب الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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