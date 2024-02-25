الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن شخصين دهسهما قطار الصعيد فى المنيا

جثة
جثة

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مصرع شخصين أسفل عجلات قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان بمحطة سكك حديد مطاي، شمال المنيا، وكلفت النيابة بالتحريات حول الواقعة، وصرحت بالدفن. 

مصرع شخصين أسفل عجلات قطار الصعيد فى المنيا

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع شخصين، دهسهما قطار الصعيد، بمزلقان محطة سكك حديد مطاي.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع كل من "م. ص" 47 سنة، مقيم بمركز المنيا، و"ص. ب" 37 سنة، مقيم بمركز مطاي، دهسهما قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس مصرع شخصين عجلات قطار الصعيد المنيا

مواد متعلقة

جثة أحدهما تحولت أشلاء.. مصرع شخصين صدمهما قطار فى المنيا

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم