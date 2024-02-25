التصريح بدفن شخصين دهسهما قطار الصعيد فى المنيا

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مصرع شخصين أسفل عجلات قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان بمحطة سكك حديد مطاي، شمال المنيا، وكلفت النيابة بالتحريات حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

مصرع شخصين أسفل عجلات قطار الصعيد فى المنيا

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع شخصين، دهسهما قطار الصعيد، بمزلقان محطة سكك حديد مطاي.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع كل من "م. ص" 47 سنة، مقيم بمركز المنيا، و"ص. ب" 37 سنة، مقيم بمركز مطاي، دهسهما قطار الصعيد أثناء عبور المزلقان، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة.