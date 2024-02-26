الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها فى بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر  حبس المتهم بقتل سيدة مسنة خنقًا بغرض سرقتها داخل شقة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "سيدة وزوجها" بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم".

بمواجهته اعترف بأنه نظرًا لسابقة عمله فى إحدى محال السوبر ماركت بالقرب من محل سكن المجنى عليها وسابقة تردده عليها لتوصيل الطلبات لها، تبين له إقامتها بمفردها فاختمر فى ذهنه فكرة قتل المجنى عليها وسرقة مسكنها.

وفى سبيل ذلك توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالتعدى عليها وخنقها حتى أودى بحياتها وقام بسرقة "مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، هواتفها المحمولة"، تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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