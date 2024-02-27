الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قنوات عرض مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكى فى رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل الكبير أوي 8 رمضان 2024

ويتسابق "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

يعرض "الكبير أوي 8" على قنوات ON بشكل حصري، على مدار أيام رمضان، كما يعرض على منصة "watch it" الرقمية، ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل.

أبرز مشاهد مسلسل الكبير أوي 8.. حمل مربوحة واحتفالات المزاريطة بالهالوين

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

قصة وأحداث مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي 8" المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2024، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

تكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: "أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاجن رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف".

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