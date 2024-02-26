الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

والد ميرهان حسين في واقعة السرقة: "خليتهم يباتوا في الشقة بدل السفر كل يوم"

الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين

حصلت “الدستور” على نسخة من تحقيقات النيابة في واقعة اتهام ثلاثة أشخاص في سرقة حقيبة الفنانة ميرهان حسين من شقتها في منطقة المقطم.

وأمام النيابة أدلى حسين محمد، 70 سنة، مهندس حر، بأقواله قائلًا: "اللي حصل أني مقيم في قطعة 7175 منطقة س بالمقطم وعندي شقة في الدور الثاني وكنت اتواصلت مع مقاول وبعتلي ثلاث عمال علشان يركبولي سيراميك في الشقة ودي الشقة بتاعة ابني اللي في الدور الأرضي بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم 7 فبراير 2024 وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا".

وتابع: “يوم 15 فبراير سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير، روحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي أن في جزمة اتسرقت من عنده وأن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير الثلاث عمال اللي اسمهم أحمد أيمن سليم، محمد منجي، جمال أشرف، وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد من الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بيباتوا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و8 خواتم وحلق و2 كوليه وسلسلة فيها جنيه ذهب، وغويشتين ذهب وحقيبة فيها متعلقات شخصية وأحذية اتسرقوا، والعمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها كلمتهم وهما الثالثة وقولتلهم تعالولي ولما جم كلمت النجدة وروحت القسم بلغت”.

وأكد والد الفنانة، مهندس حر، أنه أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند».

واتهم أحمد أيمن ومحمد منجي عمالا بالشقة بالسرقة وأقر المتهمون بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهم بالشقة صنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهم أخفوا المسروقات لدى صديقهم الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية. 

تم تحرير محضر وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

منطقة المقطم الفنانة ميرهان حسين سرقة حقيبة

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