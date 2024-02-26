مستندات.. حيثيات حبس غادة والي بتهمة سرقة لوحات فنان روسي

أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها بحبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت بـ100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

حيثيات حبس غادة والي في سرقة لوحات الفنان الروسي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونًا، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة غادة شريف محمود والي، أنها في غضون شهر يوليو من عام 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة تعدت عىي الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه جورجي كوراسوف، بأن قلدت المصنف - 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابها بالمواد ۱۳۸، ۱/۱۳۹، ۱۴۰ / بند ۹، ۱۳۴، ۱۴۷، ۱۸۱ / فقرة 1 بند سابعًا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابعت المحكمة: أنه بسؤال صافيناز خالد أحمد على وكيله عن المجني عليه شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وحيث ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحمود محمد، كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعديًا على حقوقه الأدبية والمالية.