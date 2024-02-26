أستاذ علاقات دولية يشيد بتقديم الحكومة الفلسطينية استقالتها للرئيس محمود عباس (فيديو)

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن استقالة الحكومة الفلسطينية التي قدمها رئيس الوزراء محمد أشتيه للرئيس محمود عباس، كانت خطوة موفقة ومناسبة للظروف الراهنة، معربًا عن تقديره للحكومة الفلسطينية على هذا القرار الشجاع.

وأكد شعث، في حديثه للإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن الحكومة الفلسطينية كانت تتحمل مسئولية كبيرة عن الأراضي الفلسطينية، وأن استقالتها تفتح المجال لتشكيل حكومة جديدة تضم خبراء وممثلين عن الفصائل الفلسطينية المختلفة، والتي تكون قادرة على التعامل مع الأوضاع بشكل أفضل.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الفلسطينية، وأن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه وكرامته.