الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جوزيب بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالانحياز التام لإسرائيل

بوريل
بوريل

اتهم مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالانحياز التام لإسرائيل.

وأعتبر بوريل في حوار له مع صحيفة El Pais الإسبانية، رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل.

وأوضح أن المسئولة الأوروبية بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا.

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بوريل: إعلان إسرائيل عن بناء 3300 مستوطنة فى الضفة الغربية خطير

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات واسعة منذ السابع من أكتوبر، بسبب دعمها لإسرائيل وترددها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.

وزارت المسئولة الأوروبية، إسرائيل في اليوم السادس، معلنةً تضامنها مع تل أبيب، ودعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط.

بوريل المفوضية الاوروبية غزة إسرائيل أورسولا فون دير لاين

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