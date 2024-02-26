جوزيب بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالانحياز التام لإسرائيل

اتهم مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالانحياز التام لإسرائيل.

وأعتبر بوريل في حوار له مع صحيفة El Pais الإسبانية، رئيسة المفوضية الأوروبية تتبنى مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل.

وأوضح أن المسئولة الأوروبية بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات واسعة منذ السابع من أكتوبر، بسبب دعمها لإسرائيل وترددها في الدعوة إلى ضبط النفس في غزة.

وزارت المسئولة الأوروبية، إسرائيل في اليوم السادس، معلنةً تضامنها مع تل أبيب، ودعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط.