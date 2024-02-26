"السفيرة عزيزة" يستعرض كواليس حفل "100 سنة أم كلثوم"

من داخل المتحف المصري الكبير

عرض برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، تقريرًا مفصلًا عن كواليس حفل ١٠٠ سنة أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير.

100 سنة أم كلثوم

وكشف التقرير، عن نجوم هذا الحفل الغنائي الكبير الذي ستُعرض فيه أعمال كوكب الشرق السيدة الراحلة أم كلثوم، ومن بين هؤلاء النجوم المطربة مروة ناجي، إيمان عبد الغني، ريهام عبد الحكيم والمايسترو محمد الموجي.

أغاني كوكب الشرق

وقالت المطربة الكبيرة إيمان عبد الغني، إن أكثر أغنية تحبها للسيدة أم كلثوم فكروني، دارت الأيام، وسيرة الحب.

وأكد المايسترو محمد الموجي: "بحب للسيدة أم كلثوم حانت الأقدار، اسأل روحك، وجميع أعمال أم كلثوم تحتاج إلى التمكن الشديد في الغناء.

وتابعت مرة ناجي: "أصعب أغاني أم كلثوم في فترة الثلاثينيات في بداية حياتها، لأن الأغاني والكلمات كانت صعبة جدًا".