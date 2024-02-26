مصرع لص سقط من الطابق الخامس فى الطالبية

شهدت منطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الطالبية.

البداية كانت بورود اخطارا الى مامور قسم شرطة الطالبية من غرفة عمليات النجدة تفيد سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص تبين العثور على جثة عاطل وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها "2 خلاط مياه، شاكوش، 2 كالون، أسلاك كهربائية".

وباجراء التحريات تبين أن المتوفي عقب قيامه بسرقة شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار محل العثور على جثته شاهده بعض الأهالي وبالاستغاثة للإمساك به اختل توازنه وسقط وسط الشارع متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.