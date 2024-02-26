رمضان عبدالمعز ينصح بالإعراض عن السفهاء.. ويستشهد بقصة موسى وفرعون (فيديو)

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن صفة السفهاء وكيفية التعامل معهم، واستند إلى آية قرآنية تقول: "سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا"، موضحًا أن الله تعالى أراد بها أن يبين أن السفهاء لا يفهمون الحكمة من تغيير القبلة، وأنهم يتطفلون على ما لا يخصهم.

وأضاف عبدالمعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة "دي إم سي"، أن السفهاء موجودون في كل عصر ومكان، وأنهم يتحدثون عن ما لا يعلمون به، وينتقدون ما لا يفهمونه، ونصح بأن يتجاهل المؤمنون أقوالهم وأفعالهم، وأن يركزوا على طاعة الله ورضاه.

واستشهد بقصة نبي الله موسى عليه السلام، الذي لم يهتم بما قاله فرعون عنه، حين استهزأ به وقال: "أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ"، بل أظهر صبره وحلمه، وأوصل رسالة الله بحكمة وموعظة حسنة.

واختتم حديثه بالقول: "من يريد وجه الله في عمله، فلا يبالي بما يقال عنه من السوء، ولا يضيع وقته في الرد على السفيه والمجادلة معه".