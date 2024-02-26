الدراما المسرحية وفن الكونكريت في ورش ملتقى "أهل مصر" بالإسكندرية

شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، الاثنين، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية خلال اليوم الثانى لـملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالإسكندرية، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستمر فعالياته حتى 3 مارس المقبل.

بدأت الفعاليات مع ورشة "الدراما المسرحية"، قام خلالها المخرج محمد صابر، بعرض تجربته في مجال المسرح موضحا بداية عمله كمخرج، كما قام بتدريب الشباب على عدة تدريبات حول الأداء المسرحي لرفع مستوى اللياقة البدنية.



وخلال ورشة "الكتابة الأدبية" تحدثت الكاتبة عزة رياض عن تجربة عملها في مجال الإعلانات وكتابة شعر الفصحى قبل اتجاهها للكتابة الأدبية، إلى جانب مناقشة مجموعة من القصص القصيرة مع المتدربين بطريقة تبادلية للتعريف بأسس الكتابة.

من ناحيتها قامت المدربة سمر عناني خلال ورشة "التراث الشعبي" بتعريف المتدربين بمفهوم الحكي الشعبي، والعناصر الشعبية، مع طرح مجموعة من القصص والأمثال الشعبية التي توارثتها الأجيال للنقاش بهدف نقل الثقافات.

وفي ورشة "أساسيات التصوير" عرّف د. محمد إسماعيل الشباب على أنواع التصوير ومنها تصوير البورتريه، الطبيعة الصامتة، الرحلات، الحياة البرية، وتصوير المنتجات والتصوير الصحفي وغيرها.

كما قدم نبذة مختصرة عن أنواع العدسات، وقواعد التصوير الأساسية، موضحا متى يمكن للمصور القيام بكسر تلك القواعد بما يتلائم مع السياق الفني أو الدرامي.

وفي مجال الورش اليدوية شرحت المدربة هبة فرج خلال ورشة "الجلود" للمتدربين كيفية التفرقة بين الجلد الصناعي والطبيعي، وطريقة اختيار التصميم تمهيدا للجانب العملي.

وخلال ورشة "الحلي والإكسسوارات" أوضحت المدربة نسرين مجدي للمشاركين الأدوات المستخدمة وكيفية تنسيق ألوان الخرز والأحجار والدلايات لتنفيذ التصميمات المختلفة.

وفي ورشة "الديكوباج" تحدثت خلالها المدربة رانيا المهدي عن النوع الأول من أنواع الديكوباج وهو دمج الصور وتنسيقها لتنفيذ تابلوه مميز على لوح خشبي أو زجاجي، موضحة كيفية اختيار التصميم المراد وضعه على السطح بعد علاجه بالمعجون والبلاستيك الأبيض.

وخلال ورشتي الخزف والكونكريت (الجبس) أوضح المهندس نادر حسن للشباب طريقة نقل التصميم على السطح المراد تلوينه سواء الزجاج أو الخشب أو السيراميك، باستخدام الألوان الأكريليك وألوان الرسم على الزجاج، إلى جانب التعريف بطريقة صب الجبس والقوالب المستخدمة تمهيدا للتدريب العملي.



أما في ورشة "مشغولات الصدف والطرق على النحاس" فقام المدرب جلال عبد الخالق بتعريف المتدربين بخطوات تصميم اللوحة الفنية بدءا من مرحلة اختيار التصميم، وعمل الحفر الغائر.

كما شرح المدرب عماد إبراهيم خلال ورشة "الخيامية " كيفية اختيار الأقمشة المناسبة، وكذلك أنواع الغرز تمهيدا لبدء التصميمات المتنوعة.

بينما قام المدرب أيمن السعدني خلال ورشة "الأركيت" بتعريف الشباب على الأدوات المستخدمة وكيفية نقل التصميم على الخشب، مع تدريبهم على كيفية المفر في خط مستقيم.

واختتم اليوم مع ورشة تعليم أساسيات الموسيقى، قام خلالها المدرب عاصم عبد المنعم بتعريفهم بالفرق بين الأداء، والطرب والغناء، إلى جانب عدة تدريبات على الأداء الصوتي.

حضر الفعاليات د.حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وعزت عطوان مدير عام ثقافة الإسكندرية؛ وأوصت "موسى" الشباب بضرورة الاستفادة من خبرات المدربين، وتطبيق ما يتعلمونه حتى ولو بخامات معاد تدويرها.

ويستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية، يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، ويشهد على مدار الأسبوع عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم الإسكندرية ومنها قلعة قايبتباي، مكتبة الإسكندرية، حديقة أنطونيادس، الكاتدرائية المرقسية، وعدد من المساجد الأثرية بالمحافظة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.