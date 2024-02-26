29 أبريل.. الحكم على طبيب تجميل متهم بهتك عرض فتاة فى أكتوبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة، بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي لإعدامه لجلسة 29 أبريل.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" مشكو في حقه، بتعديه على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري.