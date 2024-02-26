الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

29 أبريل.. الحكم على طبيب تجميل متهم بهتك عرض فتاة فى أكتوبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة، بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي لإعدامه لجلسة 29 أبريل. 

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م. س. م" مشكو في حقه، بتعديه على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري.

محكمة جنايات جنوب القاهرة لنطق بالحكم طبيب تجميل هتك عرض فتاة الدستور حوادث

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