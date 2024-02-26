الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر الأربعاء

اهلا رمضان
اهلا رمضان

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح معرض "أهلًا رمضان 2024" الرئيسي في صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بعد غدٍ الأربعاء لتوفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

وزير التموين يكشف مخزون مصر الاستراتيجي من القمح

على جانب آخر تشارك غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشرى رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتوفير منتجات السلع الغذائية، حيث تشارك كبرى الشركات والمنتجون المنتسبون بالغرفة بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%، كما سيتم مد المعرض يوميًا بكل المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع أولًا بأول، فى ظل وجود مخزون استراتيجية من السلع تكفى لفترات طويلة.

 

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وزير التموين يطمئن المواطنين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لعدة أشهر

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن البنك المركزى قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان، كما أن احتياطى الزيت يكفى 5 أشهر، فيما يبلغ احتياطى السكر 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتوزيع على كل منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات. 

تم طرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلى 25 و30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.
زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جرام بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.
كيلو البلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلوجرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.
كركديه زنة 250 جرامًا بسعر 55 جنيهًا، سوداني جامبو زنة 250 جرامًا بسعر 40 جنيهًا، قراصيا مجففة زنة 500 جرام بـ140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام بـ180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام بـ60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أهلا رمضان 2024 المشروعات الصغيرة اللحوم والدواجن أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان

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