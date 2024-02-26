وزير التموين يطمئن المواطنين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لعدة أشهر

صرّح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر، جاء ذلك خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، توفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة، ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروضا وتخفيضات بجانب المشاركة في معارض "أهلًا رمضان".

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.5 شهر، لافتا إلى أنه جارٍ حاليا إجراء دراسات بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لتحديد سعر شراء القمح المحلي، الذي سيكون سعرًا مجزيًا للمزارعين، وسيتم الإعلان عن السعر الأسبوع المقبل مع الضوابط، مؤكدًا أنه لن يتم إلزام المزارعين بتوريد كميات محددة في الموسم الجديد.

وأكد "المصيلحي" أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل، اعتمادات شهر يناير، وهناك التزام وأولوية أولى في هذا الموضوع، موضحا أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.

وفيما يتعلق بالزيت قال "المصيلحي" إن احتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر، مرجعا الأزمة الحالية لعمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التوزيع على كافة منافذ الجهورية، بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات، لافتا إلى أن بعض مصانع البنجر بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر، وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا، لافتا إلى أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأكد أنه ستكون هناك إتاحة من السكر، وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الأرز

وفيما يتعلق بسلعة الأرز، قال "المصيلحي": لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدًا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفيما يتعلق باحتياطي اللحوم والدواجن، أكد أن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا منها، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

وأشار إلى توافر السلع للمواطنين، وقيام الوزارة بضخ وتوفير السلع بأسعار تنافسية في معارض "أهلا رمضان"، لافتا إلى أن هناك اتجاها سياسيا لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وموضحًا أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي في صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، بعد غد الأربعاء.

وقال، في تعليقه على صفقة تطوير "رأس الحكمة"، إنه أكبر مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ليس مجرد فائدة مباشرة باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ولكن في القيمة المضافة غير المباشرة، سواء في تشغيل المصانع أو الشركات الغذائية، فضلا عن توفير فرص عمل وجذب سياحة.

وأكد أن المشروع يعد تحركا من الدولة لتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية، ما يسهم في توفير الخامات وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.

وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح التى يتم استيراد نصف احتياجاتنا منها، مؤكدا أنه بتوفير العملة للمصنعين والمنتجين سيكون هناك تأثير مباشر على انخفاض أسعار السلع، وقد يكون الانخفاض سريعا، وقد يستغرق بعض الوقت في دورة إنتاج بعض السلع، والتى تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين حتى ينعكس ذلك على المواطن.

من جانبه، قال بندر طلعت حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنده السعودية، إن السوق المصرية سوق واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق مبيعات بلغت نحو مليار جنيه، وتستهدف زيادتها بنحو 20% لنهاية العام الحالي.

وأضاف أن المجموعة تدرس حاليا التوسع في افتتاح 6 فروع أخرى في منطقة القاهرة الكبرى، وتعد شركة "بنده"، التابعة لشركة "صافولا" من كبرى متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، ولديها 185 فرعا، وتقدم خدماتها لنحو 300 مليون زائر، ودخلت السوق المصرية في 2016، ولها نحو 8 فروع تتواجد في مناطق (السادس من أكتوبر- مدينة نصر-العبور- قها- القاهرة الجديدة- وأسيوط) بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه.