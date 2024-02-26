الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحوار الاقتصادى يعقد جلسة مغلقة حول غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم

جانب من تجهيزات الجلسة
جانب من تجهيزات الجلسة اليوم

انطلقت اليوم الإثنين، جلسة متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن جلسات الحوار الوطنى، تحت عنوان "غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق"، وذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الاقتصادي.

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غلاء الأسعار 


وناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

 

الإطار التنفيذي والتشريعي


واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.

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ر الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسات الحوار الوطني لاء الأسعار ارتفاع معدلات التضخم الاسواق

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