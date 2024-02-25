الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمود فوزي: خطة الحكومة تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك اهتماما رائعا وكبيرا من الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني، مشددًا على أن مجلس الوزراء، وصف الحوار الوطني بأنه منصة وطنية مهمة.


شدد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن الدكتور مدبولي اجتمع اليوم بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، لوقت لم يكن قصيرًا، واستمع لجميع الآراء بخصوص مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار.

أوضح: أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية، وجدول يشمل التوقيت الزمني، وجهة التنفيذ، ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
أشار إلى أن المشاكل الآن أصبحت أوضح والحلول أوضح، موضحًا أن ما حدث على مدار الأشهر الماضية، جعل هناك وعي وإدراك أعمق، لما تحتاجه الدولة المصرية، مشددًا على أنه على مدار الـ4 أيام المقبلة، هناك حوار للمتخصصين وحوار من أجل حلول عملية، ونتائج قصيرة الأجل.

مواد متعلقة

"الحوار الوطني" يقدم توصياته للرئيس في مجالات اقتصادية واجتماعية (فيديو)

البورصة: هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة

تشكيل لجنة من الحكومة للاجتماع مع "الحوار الوطني" كل أسبوعين

رسالة مهمة من المستشار محمود فوزى للمستثمر المصرى (فيديو)

محمود فوزى: لن نتوقف عند صفقة "رأس الحكمة".. وسنطلق مشروعات أوسع

خبير اقتصادى يؤكد أهمية انخفاض أسعار السلع للحفاظ على معدلات التضخم

"رأس الحكمة".. مشروع عملاق يحول الساحل الشمالى لوجهة سياحية عالمية (فيديو)

عزة مصطفى: مصر تستقطب استثمارات إماراتية وسعودية فى مشروعات سياحية وسكنية عملاقة

الأكثر قراءة

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

عاجل| هل يلحق زيزو بنهائي كأس مصر أمام الأهلي؟ طبيب الزمالك يجيب

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم