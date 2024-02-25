"الحوار الوطني" يقدم توصياته للرئيس في مجالات اقتصادية واجتماعية (فيديو)

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار قد خلص إلى مجموعة من التوصيات الهامة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وأنه سيقوم برفعها إلى الرئيس السيسي عقب الانتهاء من جلسات المحور الاقتصادي المقبلة.

وقال فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC إن الحكومة ملتزمة بتطبيق كل ما خرج به الحوار من مخرجات على أرض الواقع، دون تفضيل أي محور على آخر، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف أن الحوار الوطني يسعى إلى إعداد مشروعات قوانين تنظم العملية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأنه يأمل في إنجازها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأفكار المطروحة واضحة ومتفق عليها.

وتابع أن الحوار الاقتصادي يتميز بالانفتاح والحرية في طرح الآراء والمقترحات، وأنه سيكشف عن كل ما دار فيه للرأي العام.