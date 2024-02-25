الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائبة نشوى رائف: مشروع رأس الحكمة يدعم الاقتصاد المصري ويرسخ للتنمية الشاملة للجمهورية الجديدة

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

قالت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة المصرية عن مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة استثمارية بشراكة إماراتية، تأتي تكليلا لنجاح الجهود التي بذلها الدولة المصرية طيلة الأشهر الماضية من أجل دعم الاقتصاد المصري، والحرص على ضخ استثمارات جديدة تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يعزز قوة الحالة الاقتصادية المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات تؤثر بشكل كبير على جميع اقتصاديات العالم، وتحتاج دائمًا إلى تعزيز قوى المواجهة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي داخل البلاد.

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وأكدت النائبة نشوى رائف، في بيان لها اليوم، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتي أيضًا كخطوة من خطوات الدولة نحو حل أزمة العملة الصعبة التي تلقي بظلالها على كافة المجالات والملفات الأخرى في البلاد، وتؤكد خصبة الأرض المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيًا لفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات والمشروعات الأجنبية والمحلية.

وأشارت عضو مجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة يؤكد مضي الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونجاح المخطط الاستراتيجي الذي يستهدف بناء الجمهورية الجديدة رغمًا عن أي ظروف أو تحديات راهنة، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية أثرت سلبا علي حياة المواطنين. 

ولفتت إلى أن إتمام هذه الصفقة سيعقبها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، والقضاء على شبح السوق الموازية للدولار الذي أثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعانى منه المواطن والمؤسسات والشركات، مثمنة خطوات الدولة المصرية الجادة في الحفاظ على استقرار مصر الاقتصادي وإرساء قواعد التنمية والبناء رغم أية أزمات عالمية.

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