الأحد 25 فبراير 2024
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سياسي

المستشار محمود فوزى يشكر الحكومة على دورية لقائها مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

التقي مساء اليوم مجلس أمناء الحوار الوطنى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى. 

من جانبه توجّه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على التوصل لاتفاق بشأن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر من نوعه في تاريخ مصر، كما أنها فرصة لتوظيف الملايين من المصريين، فضلًا عن دور هذا المشروع المهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة. 

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وأعرب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،عن شكره على دورية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، فضلًا عن تشكيل مجموعة العمل المشتركة.

الجلسات النقاشية العامة
يذكر أن ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيًا، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وفي هذا السياق؛ توجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثرها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.

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