أسواق الإسكندرية تتزين بفوانيس رمضان.. والاستانلس أحدث منتج مصري (صور)

أنوار وزينة وفوانيس بأشكال وأحجام مختلفة تنشر أجواء السعادة والبهجة وتعلن قرب أفضل الأيام المباركة، حيث تتزين أسواق الفوانيس بالإسكندرية وخاصة سوق المنشية الشهير بالعديد من الأشكال الرمضانية سواء الفوانيس أو الزينة أو المفارش على كل شكل ولون، والتي يزداد الإقبال عليها مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الدستور أجرت جولة في سوق الفوانيس بمنطقة المنشية بالإسكندرية للتعرف على أحدث الفوانيس والزينة هذا العام، وأبرز الأنواع ومدى الإقبال عليها.

الصناعة المصرية تسيطر على فوانيس رمضان

قال الحاج بلال، أحد تجار الفوانيس بسوق المنشية بالإسكندرية، إن أسواق الفوانيس هذا العام ترفع شعار "صنع في مصر " حيث إن الأنواع التي تتواجد في الأسواق 100٪ صناعة مصرية ولا يوجد أنواع مستوردة إلا القليل وهي الفوانيس الألعاب.

وأضاف لـ"الدستور"، أن من أحدث الفوانيس التي تتواجد في الأسواق هذا العام هو الفانوس المصنوع من "الاستانلس" باللون الذهبي المميز ومتعدد الأحجام والأشكال، موضحًا أن هذا الفانوس سعره يبدأ من 200 جنيه ويزيد مع الأحجام والأشكال المختلفة، فضلًا عن الأنواع المختلفة والتي تبدأ من سعر 65 جنيها للفانوس المعدن والصاج، أما البراويز بصور الشخصيات الكرتونية والعبارات الرمضانية فتبدأ من 20 جنيها وحتى 35 جنيها.

وتابع أن البلورة الفانوس التي تضيء وتدور هي أيضًا هذا العام صناعة مصرية بعد أن كان يتم استيرادها، مؤكدًا أن المصري ينافس بقوة وهو ما أكثر ما يتم الإقبال عليه هذا العام.

تنوع كبير في أشكال الفوانيس والزينة



وأوضح معتز سمك أحد تجار الفوانيس، أن الإقبال هذا العام على زينة وفوانيس رمضان جيد، وذلك بسبب التنوع الكبير في المنتجات والأشكال المختلفة، لافتًا إلى أن أشكال الفوانيس المصرية عديدة وهناك إقبال عليها بشكل كبير مقارنة بفوانيس الألعاب الصيني.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الفوانيس الخيامية والصاج والخشب ما زالت تنافس بشكل كبير ولكن هناك أنواع جديدة هذا العام منها الخشب ولكن بشكل جديد ويدخل به الألوان، والبلاستيك بالأحجام الكبيرة التي تزين المنازل والمحلات، والاستانلس وهو أحدث فانوس مصري والذي يتميز بخامة جديدة بجانب الإضاءة والتطعيم بالزجاج، والشخصيات الرمضانية بداخله.

وأشار إلى أن الفانوس الخشب الصغير يبدأ من 20 جنيها وحتى 55، والخشب الجديد بحجم 50 سم ب 95 جنيها، والبلاستيك الكبير من 280 إلى 300، أما أحدث المنتجات من الاستانلس فيبدأ من 175 جنيها وحتى 550 جنيها.

أدوات منزلية بروائح رمضانية

ولفت إلى أن التوافد على الشراء ليس الفوانيس فقط، فجميع أنواع زينة المنازل من خيوط الزينة والإضاءة، والخداديات عليها إقبال، بجانب الأدوات المنزلية لمرسومة بالخيامية والمزينة بالصور الرمضانية من أطقم العصير والصواني والأكواب، والتوسترات بجانب العلب الخشبية الخاصره بالتمر والمكسرات.

اسواق الفوانيس بالإسكندرية

اسواق الفوانيس بالإسكندرية

اسواق الفوانيس بالإسكندرية

اسواق الفوانيس بالإسكندرية

اسواق الفوانيس بالإسكندرية

اسواق الفوانيس بالإسكندرية

اسواق الفوانيس بالإسكندرية