لقى عامل مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات وجروح متفرقة، في 3 حوادث سير بمراكز دار السلام وأخميم وجزيرو شندويل بمحافظة سوهاج.

مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في حوادث سير بسوهاج

كان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث الثلاثة، وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول بمركز دار السلام وقع على الطريق الزراعى الشرقى، بين سيارة «نقل» قيادة «سليمان. م» 32 سنة- سائق، ومقيم بدائرة مركز جرجا، ودراجة بخارية قيادة «أحمد. ع» 20 سنة- عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، ونجم عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وفى مركز أخميم، أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «عامر. أ» 27 سنة، ومقيم بقنا على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده مما أدي إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق، ونجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، و3 من مستقليها بإصابات بالغة وجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

وفى مركز جزيرة شندويل، وقع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، بين سيارة «ميكروباص» قيادة «أحمد. ح» 27 سنة ودراجة بخارية قيادة «محمود. أ» 21 سنة- عامل، ومقيم بدائرة المركز، حيث اصطدمت المركبتان بالمواجهه مما أدي لإشتعال النيران بالدراجة البخارية وتم إخمادها، ونجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بحروق نارية متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

تحررت عن الحوادث الثلاثة المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.