مصرع شخص وإصابة 9 في حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين، صباح اليوم إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الشرقى، بمحافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوى التخصصى، وجرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات قادم من محافظة أسوان متجها إلى القاهرة، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة ملوى جنوب المحافظة.



وبالانتقال والفحص تبين وفاة شخص وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 سودانيين ومصرى، بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

