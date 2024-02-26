تحرير 79 محضرًا لمخابز مخالفة في المحلة وسمنود خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة للتفتيش على المخابز بنطاق مركزى المحلة وسمنود لضبط المخابز التى تقوم بإنتاح خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.



شكل المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة بعضوية المفتشين أحمد ورد ومحمد صلاح باز، حيث تمكنت الحملة فى خلال أسبوع من ضبط 79 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شريحة اولى وثاني خبز غير مطابق للمواصفات ومبيعات وهمية لمخبز متوقف عن الإنتاج مع وجود مبيعات على ماكينة المخبز خلال فترة التوقف وتم تحرير محضر بتلك الوقائع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة على أصحاب مزارع الدواجن لضبط المتلاعبين فى الأسعار، وتم ضبط اعداد كبيرة من الدواجن داخل إحدى مزارع الدواجن يزيد عمرها عن ٨٠ يومًا بقصد حجبها عن البيع للجمهور لرفع الأسعار.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة واماكن بيع وإنتاج السلع الغذائية ومواجهة تجار السوق السوداء، حيث تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بالغربية.



وضبط داوجن حية بإحدى المزارع بكمية وقدرها 10 آلاف دجاجة بالمخالفة لقانون الحجب عن التداول وقانون حمايه المستهلك وعدم الإعلان عن مجزر خاص بالنشاط بغرض الغلاء والتلاعب بأسعار السوق المحلى للبلاد حيث يزيد عمرها عن ٨٠ يوم بقصد حجبها وبيع بأسعار أعلى من المتداولة بالسوق.



كما تم ضبط كميه وقدرها 1500 كجم طن ونصف اجولة مكرونه بداخل مخزن علف حيوانى بالمخالفة لقانون الحجب عن التداول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضرجنح بالمخالفات وإحالتها لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.



وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط إحدى مزارع الدواجن المتسبب في رفع أسعار الدواجن بالأسواق واستغلال احتياجات المواطنين.