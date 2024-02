رئيس جامعة طنطا يوضح لـ"الدستور" حقيقة دفع طلبة الماجستير والدكتوراه مصاريف التسجيل بالدولار

نفى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ما تناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص دفع طلبة الماجستير والدكتوراه مصاريف التسجيل بالدولار.

وأشار في تصريحات لـ الدستور إلى أن إدارة الجامعة نجحت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، التي استهدفت تطوير وتحسين موقع الجامعة فى التصنيفات العالمية من خلال تلبية احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي لتحقيق التميز والابتكار، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات.



جامعة طنطا جاءت ضمن تصنيف عالمي وتخطت أرقامًا نافست فيها جامعات سبقتها بسنوات

وأضاف أن جامعة طنطا جاءت ضمن تصنيف عالمي، وتخطت أرقاما نافست فيها جامعات سبقتها بسنوات، حيث نافست ضمن أكثر من 31 ألف جامعة في هذا التصنيف.



وأضاف، أنه تم اختيارى للمشاركة عضوا بلجنة تحكيم مشروعات الاستدامة بصفتى رئيسا لجامعة طنطا من هذا المنطلق والتفوق العلمي العالمي جاءت التوصية، بمشاركة أساتذة أجانب في لجان الممتحنين بتقنيات الفيديو كونفرانس لطلاب الماجستير والدكتوراه دون أي أعباء مالية إضافية علي الطالب ودون أي مقابل بالعملة الأجنبية علي الجامعة، مشيرا أن الطالب لا علاقة له بالمشرف الخارجي من الأساس، والجامعة هي التي تقوم بكافة الترتيبات دون دفع أي مبالغ مالية أو أعباء علي الجامعة.

وأضاف أننا نواصل الليل بالنهار لتظل جامعة طنطا في تميزها العلمي والإداري، ولا يهدأ لى بال من أجل الصالح العام.

حصول مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة طنطا على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن حصول مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة طنطا على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Clinical Practice) (GCP) والممارسة المعملية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Laboratory Practice) (GLP) من هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن مركز الخدمات الصيدلية يعد أول مركز حكومي على مستوى الجمهورية يحصل على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (GCP) والممارسة المعملية الجيدة (GLP).



أكد الدكتور محمود ذكي أن حصول المركز على الشهادتين يأتي تأكيدًا على الجودة العالية للخدمات الصيدلية التي يقدمها المركز، وكفاءة الكادر الإداري والصيدلي، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين بالمركز خلال فترة الاعداد للحصول على الشهادتين، موجهًا بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة والحفاظ على مستوياتها، لتحقيق التطور المنشود في مجالي البحث والابتكار، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

من جانبها أضافت الدكتورة منى الأعصر عميد الكلية أن حصول المركز على الشهادتين يتيح إجراء دراسات التكافؤ الحيوي لجميع شركات الصناعات الدوائية والجهات الصحية داخل وخارج مصر، مما يعزز دور المركز في خدمة شركات الصناعات الدوائية في مصر.