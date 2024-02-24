السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بالمسجد الأحمدى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقب صلاة المغرب، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمد السعيد ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أوضح فيها فضل هذه الليلة حيث قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -  "أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن" داعيًا الجميع بالعفو والصفح حتى يتقبل المولى -عز وجل- مننا صالح الأعمال، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية للشيخ محمد جاد.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعبًا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.

مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان المسجد الأحمدي بطنطا بالابتهالات الدينية للشيخ محمد جاد محافظ الغربية

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