الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية، المقام بمدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية التابعة للإدارة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وقد شهدت الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وفتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، ومحمد السقا، وكيل الإدارة، ومحسن خيطر، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، ولجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وإيمان غراب، موجه أول المديرية، ومها شاهين، وإيمان الهمشري، وباسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم عرض جمباز، ثم عرض لرياض الاطفال بعنوان "بناتنا الحلوة " ثم عرض كاراتيه لمدرسة ابيار الابتدائية ثم عرض مدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية بعنوان "فلسطين في قلوبنا".

وقدم مدير عام الشئون التنفيذية نائبا عن وكيل الوزارة الشكر والتقدير الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم المبذولة.

مؤسسة ابيار الابتدائية التابعة للإدارة بعنوان بناتنا الحلوة لمدرسة ابيار الابتدائية فلسطين في قلوبنا والمشرفين والموجهين

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