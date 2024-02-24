تجديد رخصة شهادتيِّ الأيزو بـ "تمريض طنطا"

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتيِّ الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية التمريض جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، أن حصول كلية التمريض على شهادتيِّ الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية، يأتي تأكيدًا على التزام إدارات الكلية بتطبيق معايير الجودة الشاملة، وخطط تحسن الأداء المستمرة التي تنتهجها، مثمنًا جهود العاملين بالكلية باعتبارهم شريك أساسي في تحقيق هذا الانجاز.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن الوفد ضمَّ الفريق المُشكَّل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية المهندسة نجوى أحمد عبدالعزيز، رئيس فريق المراجع، والدكتورة سمر فؤاد عمر، مراجع خارجي، ومنح كلية التمريض تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» 2024، وذلك بحضور الدكتور عفاف بصل، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتورة ولاء عيد، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة زينب عادل، نائب مدير الوحدة، والدكتورة نهلة سعيد، وناصر سالم، أمين الكلية.