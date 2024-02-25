الإثنين 26 فبراير 2024
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توك شو

مستشار الرئيس للصحة: لا جديد في الفيروسات التنفسية بمصر

.محمد عوض تاج الدين،
.محمد عوض تاج الدين،

قال د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن بيان مجلس الوزراء أوضح كل شيء فيما يخص تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وأضاف تاج الدين في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" أنه لا جديد في الفيروسات التنفسية في مصر، لافتًا إلى أننا في موسم تكثر خلاله الفيروسات التنفسية.

وتابع "المرصود هو المعروف وهو المعلن الذي نتعامل معه، والغالية العظمى من الحالات تكون بسيطة وبعضها متوسطة وقد تكون هناك بعض الحالات الشديدة لأصحاب الأمراض المزمنة" مؤكدًا أنه يتم السيطرة على كل الحالات حتى الشفاء تمامًا.

وأوضح أن الفيروسات تصيب الإنسان وتحدث الأعراض وبعد فترة مقاومة الإنسان تتغلب عليها فتحدث المتحورات، مؤكدًا أن جميع أنواع الفيروسات قابلة للتحور لكن ما يهمنا مدى الانتشار وسرعته وشدة الأعراض.

واستكمل "ندرس باستمرار تحورات الفيروسات ومدى انتشارها والدولة حرصت على مكاشفة المواطنين بالوضع الوبائي منذ فيروس كورونا".

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