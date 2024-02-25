الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجلس الإمارات للمستثمرين: الحكومة المصرية الحالية "قوية"

جمال الجروان، أمين
جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن الحكومة المصرية الحالية قوية، متابعًا: "نرفع لها القبعة على تعاملها مع أزمة السوق الموازية".

وأضاف الجروان في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "DMC" أن الحكومة المصرية واجهت أزمة طاحنة خرجت من بكل ذكاء ووجدت الشريك الذي يعتمد عليه.

كما أشار إلى أن تركيبة الصفقة ممتازة جدًا، مشيرًا إلى أن الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا ملتزمين التزامًا تامًا تجاه السوق والاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا الالتزام بدأ منذ عام 1990 حتى اليوم.

وتابع "30 مليار دولار أو أكثر في شرايين الاقتصاد المصري، لذلك نحن ملتزمون ولنا خبرة ورؤية ونظرة، لدينا أكثر من 2000 شركة مسجلة في مصر وشركات عديدة أخرى".

الحكومة المصرية الحكومة الإمارات الاستثمار في مصر رأس الحكمة

مواد متعلقة

بعد صفقة رأس الحكمة.. كم تبلغ ديون مصر الخارجية المستحقة 2024؟

الأكثر قراءة

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم