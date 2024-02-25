مجلس الإمارات للمستثمرين: الحكومة المصرية الحالية "قوية"

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن الحكومة المصرية الحالية قوية، متابعًا: "نرفع لها القبعة على تعاملها مع أزمة السوق الموازية".

وأضاف الجروان في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "DMC" أن الحكومة المصرية واجهت أزمة طاحنة خرجت من بكل ذكاء ووجدت الشريك الذي يعتمد عليه.

كما أشار إلى أن تركيبة الصفقة ممتازة جدًا، مشيرًا إلى أن الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا ملتزمين التزامًا تامًا تجاه السوق والاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا الالتزام بدأ منذ عام 1990 حتى اليوم.

وتابع "30 مليار دولار أو أكثر في شرايين الاقتصاد المصري، لذلك نحن ملتزمون ولنا خبرة ورؤية ونظرة، لدينا أكثر من 2000 شركة مسجلة في مصر وشركات عديدة أخرى".