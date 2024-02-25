الأحد 25 فبراير 2024
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رياضة

مارتينيز يقود إنتر ميلان لإسقاط ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وليتشي
إنتر ميلان وليتشي

واصل إنتر ميلان مسيرته القوية بالفوز على مضيفه ليتشي بنتيجة 4/صفر مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لم يجد إنتر ميلان صعوبة في تحقيق فوزه السابع على التوالي ببطولة الدوري، حيث تقدم بهدف مبكر لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أضاف دافيد فراتيزي الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتبعه لاوتارو مارتينيز بالهدف الثاني له والثالث للضيوف في الدققة 56.

واختتم المدافع الهولندي ستيفان دي فري رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 67.

واصل إنتر ميلان تربعه على قمة الترتيب برصيد 66 نقطة متفوقا بفارق تسع نقاط عن ملاحقه يوفنتوس، الذي فاز على فروزينوني بنتيجة 2/3 في وقت سابق اليوم الأحد.

ويتقدم إنتر ميلان بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب هذا الموسم، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

أما ليتشي فسقط في فخ الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم الأحد، تعادل كالياري مع نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي بنتيجة 1/1.

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