إنتر ميلان يكتسح ساليرنيتانا برباعية ويعزز صدارته للدورى الإيطالى

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه ساليرنيتانا 4 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان، الذي سيكون على موعد مع مواجهة ساخنة أمام ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلعب غدا مع مضيفه هيلاس فيرونا، علما بإن إنتر لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير، بفارق سبع نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس تورام، وبعد بدقيقتين سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 40 سجل دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر ميلان، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وضغط إنتر ميلان منذ البداية بهدف تسجيل هدف مبكر، وكان له ما أراد في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس تورام، الذي استفاد من عرضية رائعة من زميله كارلوس أوجستو، ليسدد الكرة في شباك ساليرنيتانا معلنا تقدم فريقه.

وبعد ذلك بدقيقتين سجل إنتر ميلان هدفه الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز، الذي تسلم الكرة من الجانب الأيسر ليتقدم نحو حدود منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية هزت الشباك.

وتواصل ضغط إنتر على ساليرنيتانا الذي لم يبد أي مقاومة هجومية، ولم يخرج حتى في هجمات مرتدة من أجل تسجيل هدف يعيده إلى المباراة.

وفي الدقيقة 40، سجل إنتر ميلان هدفه الثالث عن طريق دينزل دومفريس، حيث تابع كرة مرتدة من الحارس جويلرمو أوتشوا، ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

ونجح إنتر في إنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية، غير أنه لم يبذل مجهودا هجوميا كبيرا في الشوط الثاني، فيما لم يقدم ساليرنيتانا أي جديد على المستوى الهجومي.

ومع ترقب الفريق لمواجهة قوية مع ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بدأ المدرب سيموني إنزاجي في إراحة لاعبيه، وخرج كل من لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام وهنريك مختاريان ليدخل بدلا منهم كل من ماركو أرناوتوفيتش وأليكسيس ساشينز ودافي كلاسن على الترتيب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل إنتر ميلان هدفه الرابع عن طريق أرناوتوفيتش، الذي وصلته عرضية من الجهة اليمنى من دومفريس، ليضع الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز إنتر 4 /صفر.